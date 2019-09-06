Гран-при Италии. Леклер – лучший на второй практике

На автодроме в Монце продолжается первый день свободных заездов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". На второй практике лучшее время продемонстрировал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Его результат – 1 минута 20,978 секунды.

Следом за ним расположился британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes. Замкнул тройку лучших немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал десятый результат.

В субботу участники гран-при Италии продолжат соревнования, когда в первой половине дня состоится третья практика, а во второй половине дня пройдет квалификация. Сама же гонка запланирована на воскресенье.