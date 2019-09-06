ОНФ запустил в 25 регионах проект развития паллиативной помощи

Общественный народный фронт весной запустил в 25 субъектах федерации проект развития паллиативной помощи "Регион заботы". Эта программа направлена на улучшение организации помощи неизлечимо больным людям и их семьям, сообщает "Вести – Севастополь".

Севастополь стал одним из участников проекта. 9 сентября команда во главе с руководителем фонда помощи "Вера" Нютой Федермессер прибудет в город, чтобы оценить текущую работу по проекту. В Севастополе помощь неизлечимым пациентам оказывают на двух площадках — это хоспис на улице 9 Января и отделение паллиативной помощи и сестринского ухода в Инкермане. Кроме того, более 800-м больным выездные бригады оказывают помощь на дому.