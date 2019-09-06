Создание новой линейки ракет одобрено президентом

Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Роскосмоса" о создании новой линейки российских ракет. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По словам руководителя "Роскосмоса", речь идет о создании новых ракет от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий. Рогозин отметил, что эта тематика позволяет корпорации начать разработку многоразовой техники. По его словам, они начнут с самого простого — носителя сверхлегкого класса, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Рогозин рассказал подробности о предстоящих разработках. Одной из них, скорее всего, станет ракета среднего класса "Союз-6" на базе планируемой к разработке ракеты "Союз-5". По словам главы корпорации, на Байконуре будет развернут комплекс "Байтерек" с использованием данных ракет — об этом уже есть договоренности с казахстанскими коллегами.

Дмитрий Рогозин также рассказал о переименовании нового российского пилотируемого космического корабля "Федерация". Теперь он будет называться "Орел". Отмечается, что это опытно-конструкторская работа.

Глава "Роскосмоса" также прокомментировал испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По его словам, они идут по графику, но подробностей об этом Рогозин говорить не стал.

Руководитель российской корпорации также сообщил, что временной задел при строительстве одного из объектов второй очереди космодрома "Восточный" составляет полтора месяца — работа по нему начата раньше срока. При этом Рогозин отметил, что военных не будут привлекать к строительству космодрома, сообщает "Интерфакс". "Президент от этой идеи отказался", — отметил глава корпорации. По его словам, российский лидер заявил, что у них есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Дмитрий Рогозин рассказал, что "Роскосмос" передаст Минобороны ракету-носитель "Ангара" в ноябре 2019 года. Еще две "Ангары" будут сданы в апреле и в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин потребовал соблюдать намеченные сроки строительства космодрома "Восточный", а также запуск с него ракет-носителей.