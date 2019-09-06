Аквабайк. Звание чемпиона России оспорят 60 сильнейших спортсменов

В столице Татарстана Казани с шестого по восьмое сентября состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Турнир ознаменует собой окончание сезона, а спортсмены проверят себя перед предстоящими международными выступлениями.

В эти три дня Казань станет настоящей столицей российского аквабайка. Столицу Татарстана посетят все ведущие российские спортсмены со всех ключевых регионов России, включая побережье Черного моря и Балтики. За звание чемпиона страны поборются 60 топ-спортсменов страны. Среди них и лидеры мирового рейтинга.

"Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине "аквабайк" и определит сильнейших в рейтинговой таблице, — сказал организатор турнира и тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов. – Выступающие на международных соревнованиях спортсмены проверят себя перед предстоящими международными выступлениями, ведь до конца года состоится три этапа чемпионата мира и один этап чемпионата Европы".

Российская команда – одна из сильнейших в мире и в Казани выступят именно те аквабайкеры, чьи имена уже достаточно известны за пределами страны. Во фристайле это и Сергей Чемезов, занимающий третье место после двух этапов чемпионата мира, и Арсений Матанцев – обладатель Кубка России-2019 и лидер нынешнего российского рейтинга, и Александр Курамшин, идущий вторым на чемпионате Европы-2019.

Помимо фристайла также будут проведены и скоростные заезды в двух дисциплинах: кольцевые гонки и слалом. Здесь также есть аквабайкеры, заявившие о себе на международном уровне. Среди них Дмитрий Цуков и Александр Кабатов, ставшие медалистами чемпионата Европы-2017.

Также программа чемпионата России предусматривает соревнования среди детей. В общей сложности будут разыграны 13 комплектов медалей.

"Казань на сегодня является спортивной столицей России. Здесь активно развиваются много видов спорта, и аквабайк – не исключение. В Альметьевске находится одна из сильнейших школ аквабайка в России – она воспитала многих первоклассных спортсменов. Мы неоднократно принимали участие в чемпионате страны и рады возвращению этого захватывающего вида спорта в Казань", — заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Однако соревнования не будут ограничиваться лишь спортивной частью. Горожан и гостей Казани также ожидает и обширная развлекательная программа. В субботу состоится торжественная церемония награждения победителей соревнований во фристайле, которую продолжит концертная программа.

Кульминацией вечера станет ночное шоу от фристайл-команды "Космическая Одиссея", которое является настоящим театром на воде. В нем также примут участие сильнейшие российские спортсмены в гидрофлае (флайбординге). В неоновых огнях и при музыкальном сопровождении аквабайкеры покажут маневренность, технику владения телом и артистичность.