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Преступления коллекторов 16 минут назад

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6 сентября 201919:40

СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

НТВ

Московские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти пенсионерки после угроз коллекторов.

Как следует из сюжета НТВ, пожилая москвичка и ее дочь оформили денежный займ на одном из ресурсов на 10 тысяч рублей, чтобы срочно купить необходимые лекарства.

Дочь пенсионерки рассказала, что деньги она вернула онлайн переводом, но они якобы не дошли, и данные женщин были переданы коллекторам.

Те же устроили настоящий прессинг – ломились в дверь, угрожали, звонили по ночам. Пожилая женщина крайне тяжело переживала эту ситуацию.

После очередных угроз у нее упало давление, пенсионерку госпитализировали, но спасти не смогли – она скончалась, а с ее дочери теперь требуют сумму в два раза больше и угрожают, что она будет расти.

Как сообщает московское управление СК РФ, в рамках проверки будет дана юридическая оценка ситуации и принято процессуальное решение.

Несмотря на ужесточение законодательства, методы коллекторов угрожать и запугивать (причем, не только самих должников, но и их коллег) не меняются.

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