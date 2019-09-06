"Автомобилист" нанес СКА первое поражение в новом сезоне КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В одном из матчей "Автомобилист" из Екатеринбурга нанес поражение санкт-петербургскому СКА, забив в ворота гостей сразу пять шайб. Этот проигрыш стал для СКА первым в новом сезоне.

"Автомобилист" не оставил шансов питерским армейцам благодаря дублю Брукса Мацека, а также голам Евгения Мозера, Андрея Обидина и Алексея Василевского. На это гости из Северной столицы смогли ответить лишь двумя ответными шайбами. Их забили Евгений Кетов и Артем Зуб.

В параллельном поединке подольский "Витязь" добился гостевой победы над магнитогорским "Металлургом". Шайбы Святослава Гребенщикова и Александра Семина позволили клубу из Подмосковья одержать сухую победу над соперником.