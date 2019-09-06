Зеленский уволил трех внештатных советников

Михаил Федоров, Владимир Бородянский и Андрей Загороднюк освобождены от обязанностей внештатных советников украинского президента. Соответствующие указы подписал Владимир Зеленский.

Ранее все трое вошли в новый состав правительства Украины, который Верховная Рада утвердила 29 августа. Возглавил кабинет министров 35-летний Алексей Гончарук — он стал самым молодым премьер-министром за всю историю Украины.

Депутат от партии "Слуга народа" Михаил Федоров занял пост вице-премьера по вопросам цифровой трансформации, Владимир Бородянский возглавил Министерство молодежи, культуры и спорта, а Андрей Загороднюк теперь является новым министром обороны страны, сообщает РИА Новости.