Девушка хотела стать похожей на Кардашьян, а получила "рыбьи губы"

Девушка из Лос-Анджелеса потратила более полумиллиона долларов, чтобы стать похожей на модель Ким Кардашьян. В результате множественных пластических операций американка получила только изуродованную внешность.

27-летняя Дженнифер Памплона в погоне за звездным обликом прошла через двадцать процедур и хирургических вмешательств. Восемь раз она увеличивала ягодицы, бедра, удалила восемь ребер, обзавелась грудными имплантами и филлерами в щеках. Несколько раз девушка проделала ринопластику, липоксацию, а также подтяжку лица. Кроме того, установила виниры на зубы. Об этом сообщает Daily Mail.

Последний поход для американки стал неудачным. Девушка решилась на увеличение губ, но после процедуры у нее началась аллергия. Памплона призналась, что ее рот сильно болел и даже кровоточил. Американка не выходила из дома, а каждый раз, когда смотрелась в зеркало, начинала плакать. По словам девушки, ей сделали "рыбьи губы".

Через несколько дней Памплона обратилась к специалистам, чтобы те удалили филлеры. Девушка считает, что теперь ее губы выглядят как старушечьи, поскольку они растянуты и сморщены, словно сдувшийся воздушный шарик.

По словам американки, она извлекла урок из этой истории и теперь никогда не будет прибегать к помощи пластических хирургов. Памплона советует всем девушкам, которые что-то хотят изменить в своей внешности, посмотреть на ее пример и задуматься о том, так ли им нужны хирургические вмешательства.