Brexit загнал Бориса Джонсона на полосу невезения

"Скорее умру в канаве, чем остановлю Brexit" — вектор, который накануне сам себе назначил британский премьер Джонсон, сегодня отправил его не в канаву, а в поля Шотландии. Там Джонсону ответили в духе: "Выйдете из ЕС, мы выйдем из Соединённого королевства".

Борис Джонсон застрял на полосе невезения. На ферме в шотландском Абердине он решил показать силу, позируя с мощным быком породы Ангус, но удержать его не сумел: животное потянуло за собой премьер-министра, толкнув при этом одного из телохранителей.

Пока Джонсон вникал в тонкости производства говядины, в Лондоне из него самого делала отбивную парламентская оппозиция.

Оппоненты премьер-министра решили, что они позволят провести досрочные выборы до 31 октября — даты, на которую назначен Brexit.

Для Джонсона это означает то, что он не сможет сформировать правительство большинства, и если не получится договориться с Евросоюзом о новых условиях выхода, то парламент обяжет его просить об еще одной отсрочке выхода из ЕС.

Тогда уже Джонсону наверняка придется уходить.

"Я хочу, чтобы мы закончили с Brexit, и по- моему люди в этой стране хотят того же", — говорит Джонсон.

Выступая в полицейской академии Йоркшира, он заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет просить об отсрочке Брюссель.

"Я лучше буду лежать мертвым в канаве, чем попрошу отсрочки", — заявил британский премьер.

Но тут уже стало плохо женщине-полицейскому, стоявшей за спиной премьер-министра. Спросив, все ли с ней хорошо, он предположил, что для него это сигнал: пора закругляться.

Глава полиции Йоркшира сегодня заявил, что учащихся академии использовали как декорацию для политических заявлений премьер-министра.

Газеты подловили Джонсона на том, что он заимствует приемы Дональда Трампа, который любит подобные эффекты. Помимо посещения академии, Джонсон прошелся по улицам города Лидс и услышал массу неприятных для себя вещей, а один из прохожих посоветовал ему вообще поскорее оттуда уехать.

"Я очень скоро уеду", — пообещал премьер Британии. И только добравшись до Шотландии Борис Джонсон обрел "Спокойствие". Так называлось судно, на котором его прокатили местные рыбаки.

На борту премьер-министра угостили блюдом из свежей рыбы, которое он с аппетитом поел. Но не обошлось без негатива: отправившись на рыбный рынок, Джонсон столкнулся с критикой и здесь.

"Вы уничтожаете нашу промышленную отрасль. Тот бюджет, который вы выделяете, недостаточен для развития. Мы работаем в убыток", — говорили премьеру люди.

Острые разногласия и в ближайшем окружении премьер-министра: сначала младший брат Джонсона Джо покинул правительство, теперь сестра Рэйчел заявила, что Борис — единственный, кто верит в Brexit в их семье.

Впереди у Джонсона ужин с королевой Елизаветой II в ее шотландской резиденции Балморал.

Премьер-министр уже использовал королеву, чтобы объявить о приостановке работы парламента, что само по себе — не лучшее начало для развития отношений с монархом.

К тому же результат у этой затеи оказался печальным: правительство оппозиции проиграло и к тому же оказалось в парламентском меньшинстве.

У Джонсона теоретически остается шанс согласовать условия выхода с Брюсселем. Переговоры идут, но представители Евросоюза день за днем повторяют одно и тоже: новых предложений от Лондона по-прежнему нет.

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ему очень тяжело понять, чего хотят британское правительство и парламент.