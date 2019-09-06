Главная стройка страны: когда на "Восточном" испытают ракетоноситель нового поколения

Конкурентные преимущества России и технологии завтрашнего дня — задачи по развитию космической отрасли Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, обсуждал на космодроме "Восточный". Президент приехал на стройплощадку второго стартового комплекса. Ближайшие перспективы — испытания ракетоносителя нового поколения в 2022 году. Среднесрочные — первый запуск сверхтяжелой ракеты с "Восточного" в 2028-м. О необходимости точного соблюдения всех сроков глава государства сказал отдельно.

На космодроме "Восточный" работы идут и днем, и ночью. Тысячи тонн арматуры и бетона — строители приступили к возведению командного пункта стартового комплекса для новой российской ракеты серии "Ангара".

Сейчас это главная стройка страны — и по масштабу, и по значению. "Восточный" обеспечивает независимость космической программы России. Проверку, как идет строительство космодрома, президент начал с воздуха. Уже было пять запусков "Союзов", но сейчас все внимание новому поколению — носителю "Ангара". Эта ракета должна стартовать со своей площадки через три года. Однако накануне высказывались опасения о том, успеют ли в срок.

Первую очередь "Восточного" возводил расформированный ныне Спецстрой, и работы сопровождались целой серией скандалов, в том числе коррупционных. Сейчас — другой подрядчик, который обещает выполнить все свои обязательства и перед заказчиком, и перед самими строителями:

"Поскольку финансирование будет не по цепочке разматываться, а оставаться тут у него. Ну и, конечно, это не приведет к скандалу с невыплатой заработной платы".

У "Роскосмоса" — свои обязательства. На совещании президент потребовал, чтобы курс был взят на снижение стоимости космических запусков, а новые ракеты-носители отвечали самым современным требованиям, ведь конкуренция в мире обостряется, все больше стран собираются летать в космос. Россия как первопроходец обязана сохранить лидерство. Владимир Путин заявил:

"Это та сфера, где Россия, несмотря на технологические, производственные проблемы, с которыми, кстати, сталкиваются и все другие космические державы, но все-таки наша страна всегда занимала крепкие, уверенные лидерские позиции. Чтобы не растратить, а сохранить, приумножить их, нам важно предлагать технологические решения, действительно, с завтрашнего дня и быть на шаг впереди. В числе приоритетов здесь создание ракетоносителя нового поколения среднего класса".

Уже протестированная в Плесецке "Ангара" приходит на смену "Протону", она будет экологичнее и экономичнее, ведь может трансформироваться под конкретные задачи. Есть самая легкая — "Ангара-1", для более мощных версий в "А3" и "А5" добавляют двигатели, а потому "Ангара" сможет выводить на опорную орбиту полезные грузы массой от 2 до 25 тонн. В перспективе появится ракета сверхтяжелого класса — ее запуск планируется как раз с "Восточного". Глава российского государства сообщил:

"Безусловно, работа по развитию космодрома предстоит очень серьезная, большая, объемная. И жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полета с использованием ракетоносителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться в 2028 году".

Практически все совещание было закрытым для прессы. Но известно, что перед этим обсуждением президент говорил, что по космодрому "Восточный" накопилось много вопросов, которые требуют его личного вмешательства.

"Сегодня важнейший день для космической отрасли — мы предложили системный подход на основе единой технической политики. И эти предложения сегодня были внимательно выслушаны президентом и поддержаны", — рассказал генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. На вопрос о том, собираются ли они менять подрядчика, глава корпорации ответил, что оснований для этого нет: "Мы работаем в графике. Никаких схем, никаких, скажем, промежуточных прокладок, ничего этого не будет".

Глава Роскосмоса также сообщил, что президент утвердил название перспективного пилотируемого корабля — он будет назваться "Орел". На "Восточном" президент также осмотрел монтажно-испытательный комплекс, где готовят к старту ракету-носитель. Она поступает сюда в разобранном виде на специальных железнодорожных платформах, преодолевает путь более чем в пять тысяч километров — с завода изготовителя в Самаре, что занимает минимум две недели. "Ангара должна приходить быстрее — для этого производство ракеты планируют перенести в Омск, поближе к ее будущему домашнему космодрому.