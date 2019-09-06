Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 сентября 201920:47 Александр Христенко

Главная стройка страны: когда на "Восточном" испытают ракетоноситель нового поколения

Главная стройка страны: когда на "Восточном" испытают ракетоноситель нового поколения

Конкурентные преимущества России и технологии завтрашнего дня — задачи по развитию космической отрасли Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, обсуждал на космодроме "Восточный". Президент приехал на стройплощадку второго стартового комплекса. Ближайшие перспективы — испытания ракетоносителя нового поколения в 2022 году. Среднесрочные — первый запуск сверхтяжелой ракеты с "Восточного" в 2028-м. О необходимости точного соблюдения всех сроков глава государства сказал отдельно.

На космодроме "Восточный" работы идут и днем, и ночью. Тысячи тонн арматуры и бетона — строители приступили к возведению командного пункта стартового комплекса для новой российской ракеты серии "Ангара".

Сейчас это главная стройка страны — и по масштабу, и по значению. "Восточный" обеспечивает независимость космической программы России. Проверку, как идет строительство космодрома, президент начал с воздуха. Уже было пять запусков "Союзов", но сейчас все внимание новому поколению — носителю "Ангара". Эта ракета должна стартовать со своей площадки через три года. Однако накануне высказывались опасения о том, успеют ли в срок.

Первую очередь "Восточного" возводил расформированный ныне Спецстрой, и работы сопровождались целой серией скандалов, в том числе коррупционных. Сейчас — другой подрядчик, который обещает выполнить все свои обязательства и перед заказчиком, и перед самими строителями:

"Поскольку финансирование будет не по цепочке разматываться, а оставаться тут у него. Ну и, конечно, это не приведет к скандалу с невыплатой заработной платы". 

У "Роскосмоса" — свои обязательства. На совещании президент потребовал, чтобы курс был взят на снижение стоимости космических запусков, а новые ракеты-носители отвечали самым современным требованиям, ведь конкуренция в мире обостряется, все больше стран собираются летать в космос. Россия как первопроходец обязана сохранить лидерство. Владимир Путин заявил:

"Это та сфера, где Россия, несмотря на технологические, производственные проблемы, с которыми, кстати, сталкиваются и все другие космические державы, но все-таки наша страна всегда занимала крепкие, уверенные лидерские позиции. Чтобы не растратить, а сохранить, приумножить их, нам важно предлагать технологические решения, действительно, с завтрашнего дня и быть на шаг впереди. В числе приоритетов здесь создание ракетоносителя нового поколения среднего класса".

Уже протестированная в Плесецке "Ангара" приходит на смену "Протону", она будет экологичнее и экономичнее, ведь может трансформироваться под конкретные задачи. Есть самая легкая — "Ангара-1", для более мощных версий в "А3" и "А5" добавляют двигатели, а потому "Ангара" сможет выводить на опорную орбиту полезные грузы массой от 2 до 25 тонн. В перспективе появится ракета сверхтяжелого класса — ее запуск планируется как раз с "Восточного". Глава российского государства сообщил:

"Безусловно, работа по развитию космодрома предстоит очень серьезная, большая, объемная. И жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полета с использованием ракетоносителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться в 2028 году".

Практически все совещание было закрытым для прессы. Но известно, что перед этим обсуждением президент говорил, что по космодрому "Восточный" накопилось много вопросов, которые требуют его личного вмешательства.

"Сегодня важнейший день для космической отрасли — мы предложили системный подход на основе единой технической политики. И эти предложения сегодня были внимательно выслушаны президентом и поддержаны", — рассказал генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. На вопрос о том, собираются ли они менять подрядчика, глава корпорации ответил, что оснований для этого нет: "Мы работаем в графике. Никаких схем, никаких, скажем, промежуточных прокладок, ничего этого не будет".

Глава Роскосмоса также сообщил, что президент утвердил название перспективного пилотируемого корабля — он будет назваться "Орел". На "Восточном" президент также осмотрел монтажно-испытательный комплекс, где готовят к старту ракету-носитель. Она поступает сюда в разобранном виде на специальных железнодорожных платформах, преодолевает путь более чем в пять тысяч километров — с завода изготовителя в Самаре, что занимает минимум две недели. "Ангара должна приходить быстрее — для этого производство ракеты планируют перенести в Омск, поближе к ее будущему домашнему космодрому. 

Сейчас

19:49

Паводок в Приамурье: пострадавшие получат дополнительную помощь

18:31

Создание новой линейки ракет одобрено президентом

16:54

Памфилова рассказала, как ее били электрошокером

16:39

Кремль сообщил о планах Путина на День Москвы

16:05

Основатель "Рольфа" тоже заочно арестован

15:35

Россия и Белоруссия парафировали программу интеграции

13:53

ЦБ снова снизил ключевую ставку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Главная стройка страны: когда на "Восточном" испытают ракетоноситель нового поколения

Главная стройка страны: когда на "Восточном" испытают ракетоноситель нового поколения

38 минут назад
Памфилова уточнила, чем воспользовался "товарищ" с электрошокером

Памфилова уточнила, чем воспользовался "товарищ" с электрошокером

2 часа назад
Паводок и тайфун "Линлин" подбираются к городам Хабаровского края

Паводок и тайфун "Линлин" подбираются к городам Хабаровского края

34 минуты назад

Трансляции

Завтра, 7 сентября

00:30

Возвращение корабля "Союз МС-14" на Землю
12:00

Открытие Дня города Москвы на ВДНХ
20:00

Программа "Вести в субботу"

8 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Brexit загнал Бориса Джонсона на полосу невезения

Brexit загнал Бориса Джонсона на полосу невезения

58 минут назад
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

1 час назад
Лукашенко напомнил, кто внес основной вклад в Победу

Лукашенко напомнил, кто внес основной вклад в Победу

4 часа назад
Помпео высказался по ситуациям с КНДР и Ираном

Помпео высказался по ситуациям с КНДР и Ираном

2 часа назад
Основатель "Рольфа" тоже заочно арестован

Основатель "Рольфа" тоже заочно арестован

5 часов назад
Задержание Александра Коршунова: комментарий посольства РФ

Задержание Александра Коршунова: комментарий посольства РФ

6 часов назад
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

8 часов назад
В липецком небе столкнулись два Су-34

В липецком небе столкнулись два Су-34

11 часов назад
Вашингтон отклонил предложение Москвы по вооружениям

Вашингтон отклонил предложение Москвы по вооружениям

2 часа назад
Зомбирование в Сети: кому и как удается спасать детей от игр со смертью

Зомбирование в Сети: кому и как удается спасать детей от игр со смертью

3 часа назад
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

6 часов назад
Сергей Собянин о Дне города, реставрации памятников и дорожном строительстве

Сергей Собянин о Дне города, реставрации памятников и дорожном строительстве

9 часов назад
265
Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

05.09.2019 14:07
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Зеленский уволил трех внештатных советников

Зеленский уволил трех внештатных советников

1 час назад
Девушка хотела стать похожей на Кардашьян, а получила "рыбьи губы"

Девушка хотела стать похожей на Кардашьян, а получила "рыбьи губы"

1 час назад
Месси задумался об уходе из "Барселоны"

Месси задумался об уходе из "Барселоны"

1 час назад
"Автомобилист" нанес СКА первое поражение в новом сезоне КХЛ

"Автомобилист" нанес СКА первое поражение в новом сезоне КХЛ

1 час назад
СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

1 час назад
Обнаружен Minor-Mini минувших времен с минимальным пробегом

Обнаружен Minor-Mini минувших времен с минимальным пробегом

1 час назад
Российского дипломата оклеветали в Италии

Российского дипломата оклеветали в Италии

2 часа назад
Глава UFC: победитель боя Нурмагомедов – Порье подерется с Фергюсоном

Глава UFC: победитель боя Нурмагомедов – Порье подерется с Фергюсоном

3 часа назад
Назван продукт, защищающий от рака простаты

Назван продукт, защищающий от рака простаты

3 часа назад
Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея

Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея

3 часа назад
Россиянин провалился к соседям через дыру в полу

Россиянин провалился к соседям через дыру в полу

3 часа назад
Samsung представила версию технологического будущего

Samsung представила версию технологического будущего

3 часа назад
Земледелие, языки и загадочная цивилизация: результаты крупнейшего исследования древней ДНК

Земледелие, языки и загадочная цивилизация: результаты крупнейшего исследования древней ДНК

3 часа назад
Техновидение #9: Google разрушил миф о безопасном iPhone и что умеют роботы-стрипизерши

Техновидение #9: Google разрушил миф о безопасном iPhone и что умеют роботы-стрипизерши

4 часа назад
Аналитики подсчитали, сколько можно заработать на квартире в Крыму

Аналитики подсчитали, сколько можно заработать на квартире в Крыму

4 часа назад
Озвучена стоимость свадьбы Собчак и Богомолова

Озвучена стоимость свадьбы Собчак и Богомолова

4 часа назад
От мозга до чёрных дыр: объявлены лауреаты самой масштабной научной премии

От мозга до чёрных дыр: объявлены лауреаты самой масштабной научной премии

5 часов назад
В историческом особняке сломали стену, чтобы установить железную дверь

В историческом особняке сломали стену, чтобы установить железную дверь

5 часов назад
Когда "Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB приедет в Россию? Производитель назвал сроки

Когда "Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB приедет в Россию? Производитель назвал сроки

6 часов назад
В Томске водитель задавил щенка, но дело завели на его хозяина-подростка

В Томске водитель задавил щенка, но дело завели на его хозяина-подростка

6 часов назад
Семь процентов годовых: ЦБ снова снизил ключевую ставку

Семь процентов годовых: ЦБ снова снизил ключевую ставку

7 часов назад
Что вырезали из ремейка "Аладдина"

Что вырезали из ремейка "Аладдина"

7 часов назад
Иосиф Пригожин признался в изменах и вранье

Иосиф Пригожин признался в изменах и вранье

7 часов назад
На уроки во дворец: ученики оценили "королевский" ремонт школы в Екатеринбурге

На уроки во дворец: ученики оценили "королевский" ремонт школы в Екатеринбурге

7 часов назад
Готовимся к зиме: зачем ехать на полюс холода

Готовимся к зиме: зачем ехать на полюс холода

9 часов назад
"Три метра над уровнем неба": стали известны подробности третьей части фильма

"Три метра над уровнем неба": стали известны подробности третьей части фильма

9 часов назад
Август в сентябре: от Белого до Черного моря хозяйничает антициклон, а на Дальнем Востоке тайфун

Август в сентябре: от Белого до Черного моря хозяйничает антициклон, а на Дальнем Востоке тайфун

9 часов назад
Человеческий мозг обогатят искусственными нейронами

Человеческий мозг обогатят искусственными нейронами

10 часов назад
Илон Маск вызвал Porsche на дуэль

Илон Маск вызвал Porsche на дуэль

11 часов назад
В каких отраслях больше всего высокооплачиваемых вакансий?

В каких отраслях больше всего высокооплачиваемых вакансий?

11 часов назад
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

05.09.2019 13:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку