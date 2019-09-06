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Восточный экономический форум-2019 12 минут назад

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6 сентября 201921:16 Алексей Петров

Ипотека, авиабилеты и уроки истории: разговор Путина с жителями Дальнего Востока

Ипотека, авиабилеты и уроки истории: разговор Путина с жителями Дальнего Востока

270 контрактов на 3 триллиона 400 миллиардов рублей — во Владивостоке подвели итоги 5-го Восточного экономического форума, который оказался даже успешнее, чем прошлогодний. В общей сложности в нем участвовали 8,5 тысячи гостей, прошло более 90 мероприятий. В заключительный день форума Владимир Путин встретился с представителями общественности Приморского края.

Этот разговор состоялся почти сразу после того, как глава государства сообщил о дополнительных шагах по поддержке дальневосточников. И один из вопросов — про ипотеку под 2 процента.

- Когда начнет работать эта программа? На какой период она рассчитана?

- Нам нужно посчитать, сколько это будет стоить. Поэтому я и сказал, что на 5 лет. Это первое. Второе: 2 процента — это в два с лишним раза ниже инфляции, то есть это абсолютно затратное для государства мероприятие. Мы можем его распространить только на молодых людей именно Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы сохранять здесь людей. И я очень рассчитываю на то, что по мере реализации здесь этого пилотного проекта, у нас будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, — говорит президент России Владимир Путин.

Дальневосточники объясняют: отток населения во многом объясняется дороговизной жилья в регионе. Можно продать свою квартиру и купить просторнее и дешевле на юге России или в центре страны.

- Под Владимиром целый город строится, жилье там стоит 40 тысяч рублей квадратный метр в таунхаусе. У нас в таунхаусе 150 тысяч квадратный метр. Я подумываю, может, всем семейством — тещу прихватить — и переехать туда поближе к Москве.

- И тещу хотите взять?

- Ну, а что, теща — она такая.

- У вас хорошая семья.

Среди тех, кто участвовал в разговоре, особенно выделялась старообрядка Агрипина Ануфриев-Егорофф. Она переехала на Дальний Восток из Бразилии, куда много лет назад вынуждены были перебраться ее предки. Но в Южной Америке они сохранили традиции и русский язык. Теперь жительница Амурской области поднимает тему кредитования сельхозбизнеса — в этой сфере у нее большие планы.

- Я делаю сыры и планирую в дальнейшем на дальневосточном гектаре все это развивать.

- Какие?

- Моцарелла. Это наш бразильский рецепт — семейный. И что люди особенно ценят, что это 100 процентов натуральное молоко, сычужный фермент и соль. Все свое.

Еще одна тема — Путину предлагают расширить применение материнского капитала. Президент считает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно.

"Я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы эти деньги у людей не растащили, понимаете, вот что. Я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет в том, что это важная составляющая жизни семьи — все, что связано с инфраструктурой: отопление, водоснабжение, водоотведение. Важно только, чтобы эти деньги — у нас здесь очень много проблем в системе ЖКХ — чтобы у людей не стырили эти деньги, вот что. Ну, давайте мы подумаем вместе, не спеша, ладно?" – объясняет президент Владимир Путин.

Разговор заходит и о развитии медицины. Тем более, что накануне Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, где известные иностранные клиники могли бы открыть свои филиалы. Но это не означает слепого копирования зарубежных методик.

"Очень хорошие стандарты качестве в Европе. Да? Замечательные. Технологии новые. Но у них нет таких снеговых нагрузок, как в России, и как в Приморье. Если мы будем делать все по их стандартам, у нас крыша рухнет! Нужно действовать аккуратно, потому что из соседних стран мы можем получить, ну, я не скажу шарлатанов, но очень низкое качество обслуживания под видом каких-нибудь традиционных медицин", — предостерегает глава государства.

Несмотря на проблемы, медицина на Дальнем Востоке развивается: краевой перинатальный центр во Владивостоке — один из самых современных в стране. Врачам удается спасти и выходить многих недоношенных малышей. А во не менее важный вопрос их реабилитации по сути уходит на второй план.

- Недоношенные детки нуждаются в реабилитации и в дополнительных методах лечения. Сегодня в регистре перинатального центра 1703 таких детей со всего Приморского края. Мы просим поддержать ваше начинание, чтобы Приморский краевой перинатальный центр стал пилотной площадкой именно для реабилитации этих маленьких деток.

- Что нужно дополнительно сделать?

- Мы дополнительно просим финансирование 16 миллионов в год.

- 16 миллионов — это, прямо скажем, небольшая цифра, это считайте, что мы уже договорились. Вопрос решен.

Остро стоит и проблема обманутых дольщиков. Светлана пострадала от недобросовестных застройщиков: ни денег, ни квартиры. Путин дает поручение губернатору разобраться в этой истории. И напоминает, что государство как раз недавно приняло меры для защиты дольщиков.

"Надеюсь, что новая система через эскроу-счета изменит ситуацию в корне, когда и ответственность за качество работы застройщиков, и риски будут переложены с граждан на финансовые организации. Да, это, наверное, приведет к небольшому удорожанию, но, конечно, это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах", — поясняет президент Владимир Путин.

При этом законы не должны мешать бизнесу. Руководитель рыболовной компании поднял вопрос о либерализации статей, предусматривающих наказание за экономические преступления.

"Нет необходимости по экономическим статьям сажать человека за решетку и выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей. Есть другие формы: это и подписка о невыезде, и домашний арест, и так далее. Но, я думаю, что вы как гражданин тоже должны согласиться с тем, что, к сожалению, и в этой сфере очень много нарушений, и государство должно обеспечить интересы общества в целом. Но нужно найти этот баланс между интересами государства и конкретными физическими лицами. У нас уже принят целый набор мер, связанных с либерализацией, мы будем двигаться в этом направлении", — пообещал глава государства.

Во Владивостоке ждут туристов, но гиды-самозванцы (как правило, из соседних стран) могут испортить впечатление. Значит, нужно выдавать лицензии для профессионалов, предлагают на встрече. А посмотреть на Дальнем Востоке есть что!

"Камчатка, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом. Все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", — рассказывает Владимир Путин.

- Владимир Владимирович, вы у нас последний раз давно были в Магаданской области, от имени всех колымчан приглашаем посетить наш регион, посмотреть, как достойно выполняется ваше поручение, — приглашает Александр Басанский, председатель совета директоров концерна "Арбат", председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области.

- Я не буду говорить "лучше вы к нам". Я приеду, — обещает Владимир Путин.

Несмотря на уникальность природы, далеко не у всех есть возможность посетить Дальний Восток. Билеты стоят дорого, частично их субсидирует государство. По словам Путина, критерии, по которым авиакомпании формируют цены, требуют проверки.

"Они там счетоводы очень искусные, все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, сколько потребностей, исходя из этого просто взвинчивают цены. Этот способ ценообразования и определения тарифов в принципе используется в очень многих компаниях мира, это правда. У нас особая ситуация. Основные, что называется, перелеты с Дальнего Востока в европейскую часть, в Сибирь мы, безусловно, будем сохранять. И это решение будет", — заверил президент РФ.

На Дальнем Востоке трепетно относятся к истории, морскому делу, организуют парусные походы для школьников. В этом году, например, предстоит путешествие в японский город Хеда, где многое связано с именем русского дипломата и адмирала Евфимия Путятина.

- В 1855 году команда Путятина строила там шхуну. В результате гибели фрегата "Диана" они остались без транспортного средства.

- Это он острова отдал Японии? Путятин? - интересуется Владимир Путин.

- Несколько островов с его подачи были отданы.

- Не несколько, а Курильскую гряду отдал.

- Нет, не вся. Там было до, по-моему, Итурупа, если не ошибаюсь.

- Хорошо, я посмотрю еще эти материалы.

- Ну, история вещь такая, что, смотря с какого года туда подойти. Если подходить с точки зрения 45-го года, тогда и вопросов вообще никаких нет.

- Тогда давайте на это опираться как на исходную точку, согласен.

История в любом случае требует бережного к себе отношения, а состояние многих образцов культурного наследия за рубежом откровенно огорчает. Например, крест на братской могиле (его автор — художник Василий Поленов) и храм на уже несуществующем воинском кладбище в городе Шэньян на севере Китая. В Манчжурии они были установлены после русско-японской войны.

- Мы видим разрушенную лестницу. Идти к этому памятнику нужно через кукурузные поля. Тем обиднее видеть, что буквально в километре, на соседней сопке отреставрирован японский мемориал, к нему есть прекрасный доступ.

Ситуация требует срочного решения.

"Я не думаю, что так уж сложно будет договориться с Китаем. Тем более, что с этой страной, и мы все время это подчеркиваем, у нас особые отношения сложились за последние десятилетия. Мне кажется, что мы это решим достаточно быстро", — говорит Владимир Путин.

Президент поручил своему помощнику Игорю Левитину разобраться. И подобных поручений за время разговора было немало. Инициативы, которые обсуждаются на форуме, способны обеспечить для Дальнего Востока прорыв на десятилетия вперед. Но для их успеха важен контроль со стороны общественности, чтобы не было никаких задержек и проволочек.

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