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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад

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6 сентября 201920:12

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Решении вступит в силу в течении десяти дней. Не позднее 17 сентября все трое выйдут на свободу.

Контракт Александра Кокорина с "Зенитом" истек, и он является свободным агентом. "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым. Оба футболиста имеют статус свободных агентов, поэтому их можно заявить и после закрытия трансферного окна.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что оба футболиста могут продолжить карьеру в "Ахмате". Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш "Ахмат",, цитирует Кадырова ТАСС.

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