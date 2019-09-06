Головин и Жирков сыграют с шотландцами с первых минут

В Глазго пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии и России. Стал известен состав российской команды.

Тренерский штаб сборной России остановил свой выбор на следующих футболистах: вратарь Гильерме Маринато, защитники Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Полузащитники Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Александр Головин. Нападающий Артем Дзюба. Он же капитан команды.

После четырех матчей сборная России набрала 9 очков и занимает второе место в группе I. У шотландцев на три очка меньше. Столько же и у команды Казахстана.