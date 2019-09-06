В Москве на пороге банка расстреляли мужчину с крупной суммой денег

В Москве разыскивают преступников, которые сегодня вечером совершили вооруженное нападение на клиента банка в центре города. Они ранили мужчину на выходе из финансового учреждения и отобрали сумку с деньгами.

Около 18 часов на Павелецкой площади двое неизвестных открыли стрельбу из травматического оружия по мужчине, который выходил из финансового учреждения. Нападавшие ранили его, забрали сумку, в которой, как оказалось, были деньги и скрылись.

"Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых. Пострадавший от действий злоумышленников передан медикам для оказания необходимой помощи. Устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщил Алексей Шапкин, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, пострадавший оказался так называемым обнальщиком. Судя по всему, нападавшие прекрасно знали время и место, где появится человек с крупной суммой денег. Не исключено, что у них были информаторы в банке.

К слову, в Москве это второй подобный случай дерзкого нападения за неполную неделю. 2 сентября в центре столицы злоумышленники заблокировали автомобиль в тоннеле, разбили стекло молотком и похитили оттуда сумку с 14 миллионами рублей.

Сумма похищенного сегодня пока уточняется. По некоторым данным, мужчина собирался заключить сделку на 10 миллионов рублей.

На данный момент оперативники и эксперты уже покинули место ЧП, оцепление снято, ведется розыск подозреваемых.