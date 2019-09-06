Басурин: ВСУ "поздравили" Донбасс залповым огнем

Украинские войска нарушили режим нового перемирия, обстреляв населенные пункты ДНР, чтобы поздравить с Днем освобождения Донбасса.

Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По информации полковника, с территории Украины прилетело сорок 152 мм артиллерийских снарядов. Сгорело четыре дома, которые не подлежат восстановлению. Одна женщина получила ранение.

Басурин добавил, что в населенном пункте Казацкое вылетели все стекла из детского сада. А также осколок снаряда прилетел в действующую школу. В другом районе Донецкой области было выпущено порядка 30 мин — 120 и 82 мм.

"Украинская сторона все время стреляет. Есть подозрение, что кто-то на этой войне хорошо наживается. И не хочет, чтобы она заканчивалась", — подчеркнул полковник.

По его словам, в последнее время они гоняются за сотрудниками ОБСЕ как за зайцами: "Их стараются напугать, по ним ведутся обстрелы".

"Я не хочу быть провидцем, но скоро украинская сторона заявит о том, что нужно вводить миротворцев. Потому что без них ничего не получится", — предсказал Басурин.

Замглавы управления Народной милиции считает, что нарушение режима перемирия ВСУ стало поздравлением их с праздником. "В День освобождения Донбасса произошел один из моментов, когда нам показали, как они будут освобождать украинскую землю", — заключил он.