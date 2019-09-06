Из завалов в Сергиевом Посаде извлекли тело погибшего рабочего

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся заброшенной пятиэтажки в Сергиевом Посаде тело погибшего рабочего.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управление МЧС РФ по Московской области. Сообщается, что тело погибшего было обнаружено в 20 часов 40 минут мск.

5 сентября, когда трое рабочих разбирали заброшенное пятиэтажное здание бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе, на них обрушилось одно крыло дома.

В настоящее время под завалами находятся ещё два человека.