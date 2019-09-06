Владимир Путин выразил слова поддержки Элле Памфиловой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного, и выразил надежду на то, что злоумышленник будет найден.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина проник в находящийся в Истринском районе Подмосковья дом главы ЦИК и напал на нее с электрошокером. По одной из версий, проникновение в дом было совершено с целью ограбления, напоминает ТАСС.

Уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центризбиркома передано для дальнейшего расследования из МВД РФ в центральный аппарат Следственного комитета России.