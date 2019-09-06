Пожар на Эльбе: погиб один из членов российско-украинского экипажа судна

Представители Германской службы расследования аварий на море сообщили, что в результате пожара на проходящем по Эльбе судна "Келли" с российско-украинским экипажем погиб человек, еще двое пострадали.

Данных о гражданстве погибшего и пострадавших пока не приводится. Известно, что в состав экипажа судна входят 11 граждан России и двое граждан Украины, передает ТАСС. По предварительным данным, пожар на судне, следовавшем из Роттердама в Калининград, возник в машинном отделении. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Получившие сильные ожоги пострадавшие доставлены на вертолетах в специальную клинику Гамбурга.