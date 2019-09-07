Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3

На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.

Как сообщалось, обрушение на площади 64 квадратных метра произошло в минувший четверг, 5 сентября, на территории бывшего детского лагеря при демонтаже конструкций пятиэтажного здания, напоминает ТАСС. Под завалами оказались трое рабочих. Спасателям пришлось демонтировать навесные конструкции, которые могли рухнуть в любой момент, чтобы начать операцию по поиску людей.