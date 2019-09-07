Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка

На борту судна, сгоревшего у берегов Калифорнии, была девушка, которая переехала в Штаты из Москвы. Судя по аккаунту в соцсетях, она училась в школе с углубленным изучением английского. Вместе со своим другом-американцем девушка увлекалась дайвингом.

Прогулочное судно загорелось в ночь на понедельник, напоминает телеканал "Россия 24". На борту находились 39 человек. Спаслись пятеро — все они члены экипажа, в том числе и капитан. Пассажиры — сгорели заживо.