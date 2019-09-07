Потеряна связь с индийский посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".

Входивший в состав автоматической станции "Чандраян-2" лунный посадочный модуль "Викрам" должен был доставить на поверхность спутника Земли луноход "Прагьян", предназначенный для исследования района Южного полюса Луны, напоминает ТАСС.