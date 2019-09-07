Станислав Черчесов: радоваться будем потом

Сборная России по футболу одержала важную победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020. Наша команда с результатом 2:1 выиграла в Глазго у сборной Шотландии.

После пяти туров российская команда с 12 очками занимает второе место. Ближайший из преследователей — команда Казахстана отстала на пять очков. Однако тренер россиян Станислав Черчесов считает, что задача по выходу из группы еще не выполнена. " У нас 12 очков, у нашего соперника — шесть. Пять игр остается, я уже вчера на пресс-конференции сказал, что в розыгрыше 15 очков. Этот матч ни о чем не говорит. Будет ответный матч с Шотландией в Москве. Сегодня мы подошли к игре по-деловому, взяли три очка. Теперь к следующей игре надо готовиться, поверьте, это не простые слова, а наш подход к делу. Радоваться будем, когда турнир закончится, и мы будем на том месте, на котором хотим", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс"

Станислав Саламович дал оценку игре своих подопечных. "Я доволен тем, что после пропущенного мяча мы сразу стали играть так, как мы планировали изначально. Мы начали больно вальяжно. Втягивались в игру. А на таком уровне нужно быть готовыми с первых секунд. То, что мы планировали, мы выполнили. Мы много моментов имели, но многое не забили. Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через несколько дней нас следующий матч".

Победный мяч в ворота шотландцев забил 36-летний Юрий Жирков, вернувшийся в сборную после перерыва. Черчесов заявил, что для него не имеет значения возраст футболистов. "Юрий Жирков в хорошем состоянии. Шотландцы играют краями, и он с Федором Кудряшовым закрыли их, а короновал себя Жирков голом. Мы не должны смотреть на возраст, а максимально правильно использовать наших игроков", — сказал тренер сборной России.

Станислав Черчесов прокомментировал возможность возвращения в сборную Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые скоро выйдут на свободу по УДО. "Рад, что они освободились. Нечасто говорил на эту тему. Слишком строго к ним подошли, хотя они и нарушили общественный порядок. Сегодня это случилось, давайте дождемся, чтобы они пришли в нормальное состояние. Начнут играть — время покажет. Мы ни от кого не отказались, но надо соответствовать за полем и на поле. Все мы люди, все ошибаемся. Вычеркивать человека из жизни – самое худшее", — цитирует Черчесова РИА Новости.