Даниил Медведев вышел в финал US Open

Определился первый финалист Открытого чемпионата по теннису. Им стал российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший болгарина Григора Димитрова в трех партиях.

В первом сете шла упорная борьба. Дважды Димитров был в шаге от победы, но Даниил сумел выправить положение, а потом взял верх на тайбрейке 7:6 (7:5). Во второй партии Медведев был сильнее – 6:4. В третьем же сете преимущество россиянина было более убедительным – 6?3. Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира большого шлема. Для победы над Димитровым ему оказалось достаточно 1 часа 57 минут.

Финал состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Соперник Медведева определится в матче между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.