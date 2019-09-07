Даниил Медведев: я не верил в свой успех

Даниил Медведев обыграл в трех партиях болгарина Григора Димитрова и вышел в финал Открытого чемпионата США, — четвертого из турниров серии Большого шлема. 23-летний российский теннисист впервые в карьере добился подобного успеха.

Более того, Медведев стал первым российским теннисистом, пробившимся в финал турнира серии Большого шлема за последние 14 лет. Последним, кто добивался подобного успеха был Марат Сафин. В январе 2005 года Сафин выходил в финал Открытого чемпионата Австралии.

Сам Медведев не верил в свой успех в полуфинальном поединке. "В первом сете плохо себя чувствовал, Григор Димитров был ближе к победе. По ходу стартовой партии мне казалось, что не смогу держать уровень, который предложил соперник. Потом получилось переломить игру и выйти в финал", — приводит слова Медведева ТАСС.

В финале Даниил встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцам Маттео Берреттини. Вне зависимости от исхода решающего поединка Медведев поднимется с пятого места н четвертое в рейтинге АТП.