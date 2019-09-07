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7 сентября 201905:17

Надаль сыграет с Медведевым в финале US Open

EPA

Определился второй финалист проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису. Им стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в полуфинале итальянца Маттео Берреттини.

Фаворитом матча считался Надаль, но Берреттини смог оказать сопротивление в первой партии. Испанец смог взять верх на тай-брейке 7:6 (8:6). Во втором сете Рафаэль был более убедителен 6:4, а третья партия прошла при полном преимуществе испанского теннисиста 6:1. Матч продолжался 2 часа 39 минут.

Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Рафаэль трижды становился победителем соревнований, в то время как Даниил впервые в карьере пробился в финал турнира серии Большого шлема.

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