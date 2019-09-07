В Германии зреет недовольство антироссийскими санкциями

Немецкий политик Майк Моринг заявил, что введённые Евросоюзом санкции в отношении России не оказывают на Москву должного эффекта, в то время как ответные российские санкции наносят огромный вред ФРГ.

"На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, особенно в сельском хозяйстве", — сказал Моринг в интервью изданию RP Online.

По его мнению, крайне необходимо поддерживать диалог с Россией. Моринг заявил, что жители на востоке Германии ожидают нормализации отношений между странами.

В июне глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией, напоминает телеканал "Россия 24".