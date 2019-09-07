Украинских задержанных вывезли из "Лефортова" в аэропорт Внуково

Москва и Киев готовятся к обмену задержанными. Кортеж из нескольких автомобилей, в том числе два автобуса и машины сопровождения, уже выехал из следственного изолятора "Лефортово". Предположительно в автобусах находятся украинские задержанные, передает телеканал "Россия 24".

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово". По его мнению, их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне.

Сообщается также, что колонна из автобусов, предположительно с участниками обмена, в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала Внуково-2. Также сообщается, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала Внуково-2.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле "35 на 35". Предполагаемая дата начала запуска этого процесса — суббота, 7 сентября.