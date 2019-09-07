Экс-футболист "Анжи" Это’О завершил профессиональную карьеру

Бывший нападающий сборной Камеруна и махачкалинского "Анжи" Самюэль Это'о принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 38-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Знаменитый камерунец ранее выступал за мадридский "Реал", каталонскую "Барселону", миланский "Интер", лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и другие европейские клубы.

Его последней командой стал "Катар СК". За него он выступал в прошедшем сезоне. Напомним, что Самуэль Это'о является лучшим бомбардиром сборной Камеруна, забив 56 мячей. На клубном уровне он выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" и "Интера".