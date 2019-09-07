Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 сентября 201911:33

Глава Подмосковья поздравил Москву

Сергей Савостьянов/ТАСС

С Днем города поздравил столицу, отмечающую 872-летие, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Москва, по его словам, меняется и радует глаз.

В своем Instagram губернатор отметил, что дорожит партнерством с мэром столицы Сергеем Собяниным и совместными проектами на благо жителей Московского региона, и знает, сколько вложено сил и труда для того, чтобы Москва "выглядела так достойно".

Основная тема Дня города в столице в этом году — юбилей ВДНХ: выставке исполняется 80 лет. По всему городу в парках и скверах пройдут концерты и фестивали, всего заработает около полутора тысяч площадок.

В центре Москвы установили десятки арт-объектов в виде достопримечательностей выставки, таких как скульптура "Рабочий и колхозница", фонтаны, павильоны советских республик. Основная часть мероприятий пройдет на Тверской улице, ставшей в эти дни пешеходной.

Сейчас

12:19

Освобожденные россияне и украинцы вылетели домой

11:37

Иран задержал судно с топливом и иностранцами

09:30

Украинских задержанных вывезли из "Лефортова" в аэропорт Внуково

08:26

Во Вьетнаме утонул турист из России

00:31

Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

00:03

Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3

23:06

Владимир Путин выразил слова поддержки Элле Памфиловой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Освобожденные россияне и украинцы вылетели домой

Освобожденные россияне и украинцы вылетели домой

7 минут назад
Иран задержал судно с топливом и иностранцами

Иран задержал судно с топливом и иностранцами

12 минут назад
Глава Подмосковья поздравил Москву

Глава Подмосковья поздравил Москву

1 час назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 8 сентября

10:00

Единый день голосования в субъектах РФ
20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Скончался бывший губернатор Приамурья

Скончался бывший губернатор Приамурья

2 часа назад
Даниил Медведев становится суперзвездой мирового тенниса

Даниил Медведев становится суперзвездой мирового тенниса

3 часа назад
Сокращение обязательств: Иран запускает 40 центрифуг для обогащения урана

Сокращение обязательств: Иран запускает 40 центрифуг для обогащения урана

2 часа назад
Посольство РФ проверяет информацию о гибели россиянки при пожаре на яхте в Калифорнии

Посольство РФ проверяет информацию о гибели россиянки при пожаре на яхте в Калифорнии

2 часа назад
10
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться

Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться

8 часов назад
Первый индийский луноход разбился при попытке посадки

Первый индийский луноход разбился при попытке посадки

1 час назад
Робот-космонавт Федор благополучно вернулся на Землю

Робот-космонавт Федор благополучно вернулся на Землю

11 часов назад
Тренер сборной Шотландии Кларк: мы сами отдали победу России

Тренер сборной Шотландии Кларк: мы сами отдали победу России

1 час назад
Танкер Adrian Darya 1 "увидели" в сирийском порту Тартус

Танкер Adrian Darya 1 "увидели" в сирийском порту Тартус

4 часа назад
Онлайн-трансляцией телеканалов займется единый оператор

Онлайн-трансляцией телеканалов займется единый оператор

45 минут назад
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

21 час назад
Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

05.09.2019 14:07
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Минфин разработал для россиян "гарантированный пенсионный продукт"

Минфин разработал для россиян "гарантированный пенсионный продукт"

21 минута назад
Центробанк не исключают повышения цен на жилье из-за эскроу-счетов

Центробанк не исключают повышения цен на жилье из-за эскроу-счетов

35 минут назад
"Отключившийся" водитель перевернул авто на трассе в Ярославской области. Видео

"Отключившийся" водитель перевернул авто на трассе в Ярославской области. Видео

53 минуты назад
Появилось видео ЧП на подстанции, оставившего без света город на Украине

Появилось видео ЧП на подстанции, оставившего без света город на Украине

1 час назад
Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера "Металлурга"

Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера "Металлурга"

1 час назад
Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3

Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3

12 часов назад
Владимир Путин выразил слова поддержки Элле Памфиловой

Владимир Путин выразил слова поддержки Элле Памфиловой

13 часов назад
Назван продукт, защищающий от рака простаты

Назван продукт, защищающий от рака простаты

18 часов назад
Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея

Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея

18 часов назад
Samsung представила версию технологического будущего

Samsung представила версию технологического будущего

18 часов назад
Техновидение #9: Google разрушил миф о безопасном iPhone и что умеют роботы-стрипизерши

Техновидение #9: Google разрушил миф о безопасном iPhone и что умеют роботы-стрипизерши

19 часов назад
Когда "Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB приедет в Россию? Производитель назвал сроки

Когда "Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB приедет в Россию? Производитель назвал сроки

21 час назад
Что вырезали из ремейка "Аладдина"

Что вырезали из ремейка "Аладдина"

22 часа назад
Готовимся к зиме: зачем ехать на полюс холода

Готовимся к зиме: зачем ехать на полюс холода

06.09.2019 12:20
"Три метра над уровнем неба": стали известны подробности третьей части фильма

"Три метра над уровнем неба": стали известны подробности третьей части фильма

06.09.2019 12:15
Человеческий мозг обогатят искусственными нейронами

Человеческий мозг обогатят искусственными нейронами

06.09.2019 11:20
Илон Маск вызвал Porsche на дуэль

Илон Маск вызвал Porsche на дуэль

06.09.2019 09:58
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

05.09.2019 13:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку