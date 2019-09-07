Глава Подмосковья поздравил Москву

С Днем города поздравил столицу, отмечающую 872-летие, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Москва, по его словам, меняется и радует глаз.

В своем Instagram губернатор отметил, что дорожит партнерством с мэром столицы Сергеем Собяниным и совместными проектами на благо жителей Московского региона, и знает, сколько вложено сил и труда для того, чтобы Москва "выглядела так достойно".

Основная тема Дня города в столице в этом году — юбилей ВДНХ: выставке исполняется 80 лет. По всему городу в парках и скверах пройдут концерты и фестивали, всего заработает около полутора тысяч площадок.

В центре Москвы установили десятки арт-объектов в виде достопримечательностей выставки, таких как скульптура "Рабочий и колхозница", фонтаны, павильоны советских республик. Основная часть мероприятий пройдет на Тверской улице, ставшей в эти дни пешеходной.