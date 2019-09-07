Иран задержал судно с топливом и иностранцами

Береговая охрана Ирана задержала судно с контрабандистами-иностранцами, незаконно перевозившими топливо в соседние страны, сообщает агентство Mehr со ссылкой на командующего ВМС провинции Хормозган Хоссейна Дахаки.

Уточняется, что на борту задержанного судна находились граждане Филиппин. Все 12 человек команды задержаны. Во время спецоперации изъято 284 тысячи литров дизтоплива.

Иностранные нефтеналивные суда неоднократно задерживались у иранских берегов. Так в августе был задержан танкер с 700 тысячами литров контрабандного топлива. На его борту находились семь иностранцев, они были задержаны. А в марте у контрабандистов изъяты почти 10 миллионов тонн незаконного топлива.