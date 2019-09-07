"Отключившийся" водитель перевернул авто на трассе в Ярославской области. Видео

Очевидец аварии, произошедшей в минувший понедельник, 2 сентября, на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, разместил в Сети запись со своего регистратора.

На съемке видно, как УАЗ "Патриот" перестроился в левый ряд, после чего врезался в разделительное ограждение и перевернулся, лишившись колеса.

Как рассказал автор ролика, что водитель джипа потерял сознание прямо за рулем автомобиля во время движения. Мужчина, управлявший внедорожником, и его пассажир отделались сравнительно легкими травмами.