Медведев рассказал, как переиграл Димитрова

Приятная и долгожданная спортивная новость из Нью-Йорка — там наш теннисист Даниил Медведев впервые за последние 14 лет для России и впервые в своей карьере вышел в финал турнира серии "Большого шлема" — US Open.

У победителя ноль эмоций, хоть и обыгран соперник вчистую. Даниил Медведев лишь выдыхает устало. Впереди первый в жизни финал турнира "Большого шлема".

- Даниил, первый главный финал в вашей карьере. Как это звучит?

- Должен вам сказать, это звучит неплохо. Турнир для меня неоднозначный. В первом сете мой соперник был намного ближе к победе, но я полностью поменял ход игры и вот стою здесь и очень рад, что в финале, — признался Медведев.

Ему было 9 лет, когда последний раз российский теннисист играл в финале "Большого шлема". В 2005-м Марат Сафин поднимался так высоко.

Для Даниила Медведева полуфинал "Большого шлема" — уже 22-я игра за месяц. Сумасшедший темп для теннисиста.

Американские корты ему приносят удачу. В начале лета о Медведеве здесь мало кто знал, но в Вашингтоне он дошел до финала. В Цинциннати победил и сейчас не знает поражений в Нью-Йорке. Американская пресса восторженно пишет: "Русский метеорит".

В полуфинале соперник россиянина — Григор Димитров. Болгарский спортсмен в мире тенниса известен, как плейбой. Он встречался с Сиреной Уильямс, был у него и роман с Марией Шараповой. Чего никогда не добивался, так это финалов "Большого шлема". И на этот раз не сложилось — Медведев не пустил.

"Он действительно завоевал наше доверие, он нам теперь намного больше нравится, будем за него болеть", — говорят американские болельщики.

С американской публикой у Медведева отношения сложились не сразу. В начале турнира самый молодой за последние 10 лет участник US Open давал волю эмоциям. Стадион несколько игр гудел, но Медведев, казалось, только заряжался и побеждал.

Медведев игрой заставил себя уважать. Его техничный и умный теннис сравнивают с шахматами.

"Он находится в другой стране, вполне нормально в такой ситуации дать волю эмоциям. У него очень точные удары, мне нравится как он играет", — отметил один из болельщиков.

Свой лучший теннис российскому спортсмену еще предстоит показать. Финал, где против Даниила Медведева будет вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, — 8 сентября.