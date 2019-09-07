Авиация, газ, заводы, космос: интервью Юрия Борисова

Обустроенный теперь остров Русский с его Дальневосточным федеральным университетом, на базе которого проводится Восточный экономический форум, красавцы-мосты с купюры "Владивосток две тыщи" - все это прекрасно. Витрина страны на Тихом океане такой и должна быть. Но есть, конечно, и изнанка - тот Дальний Восток, куда все больше людей приезжает, но откуда по-прежнему многие уезжают. И об этом надо говорить. Где новые рабочие места? Где новая культура быта?

Итак, мы начинаем освещение Восточного экономического форума с центра Владивостока, где стоит подлодка С-56 — самая результативная советская субмарина времен Великой Отечественной войны, первая, которая совершила кругосветку. У нас про нее был целый фильм. Ее по частям произвели в тогдашнем Ленинграде и через всю страну привезли на Дальний Восток. Вопрос: чем сегодняшняя промышленность России хуже тогдашней?

В качестве ответа — новая необъятная судоверфь "Звезда" в Большом Камне. Накануне пленарной сессии ВЭФ сюда на катере "Ураган", прибыли президент Путин и премьер Моди. И Путину было что показать. С советских времен здесь ремонтируют подлодки, а теперь будут строить ледоколы нового поколения "Лидер", а еще танкеры и газовозы. Сборка опять же будет происходить по частям. Но производство этих частей — здесь же. А значит, не потребуется везти их через всю страну, как раньше. На "Звезде" "Вести в субботу" поговорили с куратором этой стройки, профильным вице-премьером федерального правительства Юрием Борисовым.

- Юрий Иванович, вы в этом всем "плаваете", я в первый раз. Где мы?

- Это одна из самых масштабных, наверное, строек на Дальнем Востоке, предназначена для строительства крупнотоннажного судостроения. Нам придется осваивать в тяжелых условиях в Арктике нефть, газ. Для этого нужны суда особого класса. В России такого производственного актива до сих не было, — рассказывает Юрий Борисов.

- Но здесь же за углом Южная Корея, там делали в основном?

- Нашим верховным главнокомандующим поставлена цель использовать разработку наших месторождений как катализатор еще для строительства и развития судостроения.

- Свой газ своими судами.

- Мы будем возить своими судами — это основная, ключевая задача, которую поставил президент. Первая очередь — 2019 год, вторая – 2023-й. Судостроительные заводы обычно меряют в тоннах переработки металла. Первая очередь позволит перерабатывать 90 тысяч тонн, вторая – 240: в сумме это 330 тысяч тонн металла.

- С чем это можно сравнить?

- Я вам так скажу: все существующие мощности предприятий ОСК меньше этой суммы.

- Включая Питер?

- Включая Питер, "Сельмашзавод" и другие заводы.

- Это больше вместе взятого?

- Этот один завод будет перерабатывать металла больше. В частности, здесь будут строиться три ледокола "Лидер". Мощность — 120 мегаватт. Первая площадка — это тяжелый достроечный стапель. И там стоит уникальный кран "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн. Металл поступает, осуществляются его раскрой и сборка плоских конструкций. Затем эти конструкции укрупняются этим замечательным краном, переносятся, происходит сборка, как в детском конструкторе Lego. И на финальном этапе просто-напросто идет стыковка всех этих модулей. Мы такую технологию никогда раньше не использовали. А второй этап — это уникальный сухой док. Просто вдумайтесь в несколько цифр. Размер этого дока — 485 метров в длину, 440 метров в ширину, глубина — 14 метров. Он кстати, отметки плюс 2, минус 7, и там еще видно минус 10, минус 16. Три насоса, которые за 8 часов будут накачивать док водой и выкачивать воду. В этом доке могут одновременно строиться три газовоза или два "Лидера". Забиты около 6 тысяч свай. Сдача дока — 2020 год.

- Этот кран — этажей 15 , наверное, если сравнить с домом?

- Да, этот кран 20 дней поднимали. Он уникальный, 1200 тонн. Ну он строился в Китае. Если говорить о крановом хозяйстве, то "Уралмашзавод" поставляет краны меньшей грузоподъемностью, начиная от 320 тонн, тем не менее мы всячески стараемся при строительстве завода использовать продукцию российских производителей. У нас не только не строили такие корабли — даже проектов таких не было. Поэтому, конечно, мы работу строим с корейскими фирмами, в частности, с Sumsung. Там ведется и разработка проектов под наши нужды, разработка технологий и передача сюда, идет обучение нашего персонала. Корпуса мы уже будем делать сами. Сейчас заканчивается ввод завода винторулевых колонок. Это основной механизм, который позволяет двигаться. Винторулевая колонка с очень хорошей локализацией — до 70% — мощностью до 20 мегаватт. Основные компоненты будут делаться в России, в Челябинске. Одна из задач, которая ставится перед заводом, — постепенное увеличение локализации.

- То есть это такой сборочный цех всей России в идеале?

- Это сборочный цех всей России. Абсолютно точно.

Средняя зарплата на "Звезде" — 78 тысяч. Но пока их особенно негде потратить: например, нет сетевых супермаркетов. Да и вообще в целом, на Дальнем Востоке культура быта пока отстает и от европейской части, и от крупных городов Урала и Сибири. Вот уж действительно, как говорят в Приморье, "широта — крымская, а долгота — колымская". Как подтянуть весь Дальний Восток до уровня острова Русский? Вот при всей важности пленарной сессии для этого и проводят рабочие секции Восточного экономического форума.

По формуле вовлечения всей страны положено идти строительству космодрома "Восточный" в таком еще одном дальневосточном регионе, как Амурская область, куда президент отправился после Восточного экономического форума. Как и новые океанские корабли, космический корабль собирают на месте старта и тоже по частям. На Восточный они приходят по железной дороге из Самары. Чтобы сократить этот путь, производство ракеты "Ангара" планируют перенести в Сибирь, в Омск. От федерального правительства за Восточным приглядывает все тот же Юрий Борисов. Жестко приглядывает.

- Я смотрю на эту стройку и вспоминаю еще одну часть Дальнего Востока — Амурскую область, где уже есть жилье, инфраструктура около космодрома Восточный. Нам пришлось слышать всякое о темпах строительства космодрома Скажите, пожалуйста, он будет?

- У нас другого пути нет. Космодром обязательно будет. И мы будем искать способы, как ускорить все это дело, потому что у нас есть пилотируемая программа по созданию группировок для Министерства обороны и народного хозяйства, — отметил Борисов.

- Спутники связи, метеорологии…

- Да. У нас в планах — создание носителя сверхтяжелого класса для освоения дальнего космоса. И, конечно, нужно синхронизовать строительство всей необходимой инфраструктуры для пусковых услуг.

- Это возможно?

- Это — главная задача. Не секрет, что строительный комплекс в России сегодня испытывает определенного рода кризис. Это связано, может быть, с не совсем урегулированными расценками. Поэтому многие строительные организации отказываются принимать участие в конкурсных процедурах при строительстве. Знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко проводит очень большую работу как раз по подготовке новых нормативных документов. Мы ждать не можем. Нам нужно достраивать космодром теми темпами, под те задачи и сроки, которые определил президент. Я уже высказывался, что нас не устраивают эти темпы и сроки. Будем обсуждать вопросы, как все это ускорить и обеспечить строительство необходимых объектов в те сроки, которые нам определил президент.

К еще одной дальневосточной теме перейдём, как ни странно, через Америку. Итак, в США компания Boeing приостановила тесты нового дальнемагистрального самолета 777-Х.

В официальном комментарии говорится о непредвиденном событии во время испытаний на предельные нагрузки. Источник France Press утверждает, что от фюзеляжа отлетела дверь. Да, те колоссальные тестовые нагрузки в реальной жизни крайне маловероятны, но все-таки в компании Boeing хорошо помнят гибель полтысячи пассажиров Jumbo, который разбился в Японии в 1985-м и совсем недавние катастрофы двух новейших 737-MAX, поэтому осторожничают и перепроверяют.

Еще одна катастрофа, ударившая по Boeing, случилась в Японии 10 лет. Грузовой McDonnell Douglas крайне неудачно зашел на посадку и совершил так называемое "козление". В результате — взрыв, пожар, от фюзеляжа почти ничего не осталось.

Вот и у нас было много всего после похожей катастрофы в Шереметьево Sukhoi Superjet. В чем ее причина, нам еще только предстоит узнать от специалистов. Но пока можем констатировать: при нагрузках, схожих с теми, что были у MD-11 в Японии, в катастрофе Sukhoi Superjet были и выжившие. Значит, это - поистине самолет следующего поколения.

В то же время в мире летают всего 138 Superjet — могло бы быть больше. И вот это вновь переносит нас на российский Дальний Восток. Так что ждать рабочим авиазавода в Комсомольске-на Амуре, где делают Sukhoi Superjet? И что из опыта его производства и эксплуатации может быть учтено при запуске МС-21? Опять же — информация из первых рук.

- Не так далеко отсюда расположен Комсомольск-на-Амуре, где находится завод по производству Superjet. Первый современный самолет новой России, масса технологий опробована, но количество произведенных самолетов все-таки небольшое, экспорт пока не задался. Какие планы?

- Он создавался в начале 2000-х в широкой кооперации с западными производителями, — сказал Юрий Борисов.

- Французские двигатели.

- Французские двигатели, очень большой вопрос авионики, шасси, очень много там присутствует западных производителей. Наверное, в той политической ситуации это был правильный шаг. Мы играли в разделение труда, чтобы сделать самый современный, самый высокотехнологичный летательный аппарат. Ну, вот что время показало. Стали вводиться санкции, поставщики начали повышать цену на свою продукцию, отказываться локализовывать агрегатную сборку на территории России, как произошло с двигателем САМ-146. Они практически отказались делать в России горячую часть. Сегодня мы решили вопрос только о ремонте по полному циклу, что тоже продвинуло нас вперед. Но все эти обстоятельства стали делать этот самолет неконкурентоспособным с точки зрения цены. И поэтому, чтобы удержать его на рынке, нужно провести достаточно серьезную работу по импортозамещению. Это один аспект. Второе. Не секрет, что мы отстаем и не имеем развитой инфраструктуры в плане послепродажного и сервисного обслуживания.

- Я так понимаю, у Boeing и Airbus сервис — это вопрос часов, а у нас — неделя, а иной раз и месяцы.

- Это вопрос часов. У нас действительно это — вопрос недель. Самолет в разы отстает от своих конкурентов. Предположим, если налет у Boeing и Airbus около 10-12 часов — норма, то у нас 3-4 часа — это достижение.

- В день?

- Да. Это единое мнение, что необходимо постепенно, поэтапно создавать конкурентную инфраструктуру для послепродажного и сервисного обслуживания.

- В России или по миру?

- В России, в первую очередь в основных центрах нашей перевозки: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск. Это и строительство необходимых ангаров, и склады запасных частей, которые необходимо наполнять, чтобы не ожидать доставку в течение нескольких дней или иногда месяцев. Самолет в это время стоит, а в течение суток проводится замена. Это не только будет делаться для самолета Superjet, это инфраструктура создается для всей линейки летательных аппаратов.

- Сняли с языка. То есть МС-21 делается уже с учетом...

- МС-21 ляжет именно на эту инфраструктуру. У нас в планах — с 2021 года начать серийное производство, и мы загодя будем создавать эту инфраструктуру, чтобы не повторить ошибки вывода Superjet на рынок.

- Но Superjet остается, производство сохраняется.

- Существует заказ со стороны "Аэрофлота" — 100 самолетов дополнительно. Помимо этого, компании второго и третьего уровней — это еще около 50-70 образцов.

- То есть 150 машин надо сделать?

- Да, но я думаю, что у нас есть еще и потенциал продвинуть этот самолет и на внешний рынок.