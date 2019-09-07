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7 сентября 201914:00 Сергей Брилев

Евгений Миронов ответил на запретный вопрос

Евгений Миронов ответил на запретный вопрос

Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Елизавета Боярская, а еще Юлия Пересильд - вот кого в новом сезоне в новом спектакле "Дядя Ваня" можно будет увидеть на сцене Театра наций. Отправимся туда  к доброму другу "Вестей в субботу" народному артисту России, художественному руководителю Театра наций Евгению Миронову.

- Евгений, костюмы будут или Чехова можно, в принципе, играть хоть в современном виде?

- На репетиции вы видели те костюмы, в которых мы будем играть спектакль. Главное, чтобы спектакль был хороший. То, что мы играем в современных одеждах, мы говорим о проблемах, которые нас волнуют сегодня. Для зрителей это более понятно. Но на самом деле, то, что он писал 120 лет назад, настолько сейчас актуально. Именно поэтому Стефан Брауншвейг, режиссер этого спектакля, француз, пришел с такой идеей. Это экологическая катастрофа. Люди не берегут природу и разрушают самих себя. Я по течению плыл, как и мы все, а в какой-то момент, особенно в последнее время, стал понимать, что час-пик наступает, час-пик для людей, — отметил Евгений Миронов.

- Вдруг оказывается, есть у Антона Павловича Чехов про это пьеса?

- Да. И про это тоже. Про то, как люди разрушают и человеческие взаимоотношения, не говоря уж о природе.

- Каково это вам, состоявшимся взрослым актерам, слушаться режиссера? Меня это так поражает всегда в театральной жизни. Вы такие талантливые, начитанные, а какой-то дядька стоит, команды дает.

- На другом языке?

- Да, и ко всему прочему на другом языке, вообще фантастика!

- Если есть какой-то интерес общий — а в какой-то момент, поскольку мы все-таки люди театра, мы говорим на птичьем языке — иногда даже очень хороший переводчик становится практически ненужным, мы понимаем с полувзгляда, с полуслова.

- Я обратил внимание, что еще не закончился перевод, а уже кто-то повернулся.

- Уже понятно, что он хочет. Стефан Брауншвейг — это абсолютный буквалист, режиссер автора. Мы, русские артисты, отвыкли от того, насколько он почтителен к автору.

- То есть он больше Чехов, чем даже Антон Павлович?

- Он просто идет по каждому слову.

- У вас ведь очень много было постановок "Дяди Вани". Как вы вообще за это взялись?

- Это уже третья постановка Чехова в нашем театре. Мы с вами стоим напротив афиши "Иванова". Здесь, в бывшем театре Корша, когда-то состоялась премьера первой пьесы Чехова. А "Дядя Ваня" — это все-таки не последняя его пьеса, но одна из самых внятных, когда он уже состоялся как автор, когда он точно знал, что он хотел. Мало того, он экспериментирует. Эта пьеса вызвала огромный резонанс. Сцены из деревенской жизни. Четыре акта, практически не связанных друг с другом. Это нарушает драматургический ход. И мы, честно говоря, тоже непросто этим овладеваем.

- Кого из русских режиссеров вы выделите, кто наиболее интересный?

- В нашем театре работает очень много молодых режиссеров. И они абсолютно разные, но серьезные ребята. А если говорить о режиссере, с которым я бы хотел заново поработать именно в Театре Наций, то это Кирилл Серебрянников, у которого юбилей.

- 50 лет.

- Я могу воспользоваться этой программой замечательной и поздравить моего друга?

- Пожалуйста.

- Я хочу поздравить тебя, Кирилл, с юбилеем. Это, поверь, не так страшно, я уже прошел этот момент. А самое главное — я тебе пожелаю, чтобы то огромное количество планов, которое на сегодняшний момент не реализовано по разным причинам, было бы реализовано. Потому что иначе ты сгоришь. Я тебя очень люблю и желаю тебе здоровья, счастья и воплощения всех планов.

- Запретный вопрос задам, потому что он будет не про вас, а про других. Что вы посоветуете из театральных постановок нового сезона? Куда сами пойдете, что хотите посмотреть всенепременно?

- Это, наверное, нескромно, но у нас такой интересный сезон, что я бы всем советовал пойти посмотреть — я сам с удовольствием пойду посмотрю — например, следующую премьеру. Андрей Могучий, главный режиссер Большого драматического театра (Санкт-Петербург) ставит у нас "Сказку о последнем ангеле". После этого Алвис Херманис, режиссер рассказов Шукшина, поставит "Горбачева". Это история о Михаиле Сергеевиче.

- Михаил Сергеевич видел эту пьесу, по крайней мере, текст?

- Да, конечно, мы с ним встречались: и Алвис приезжал в Москву, и Чулпан Хаматова, которая будет играть Раису Максимовну, и я, который будет играть Михаила Сергеевича. Горбачев рассказал какие-то вещи, которые мы не знаем. И он прекрасен был просто, он столько вспомнил интересных вещей, в том числе очень личных.

- Тем не менее куда еще пойдете посмотреть, что у коллег?

- Москва – Мекка. Такого города нет в мире больше, в котором собрано такое количества всего. Я говорю про театр. Фестиваль "Вдохновение", фестиваль "Золотая маска", Чеховский, "Территория" будет в октябре, фестиваль NЕТ… Я считаю, что один из самых интересных периодов развития театра происходит именно сейчас.

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