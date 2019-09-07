35 на 35: самолеты с участниками обмена сели в Москве и Киеве

Взаимное освобождение задержанных россиян и украинцев состоялось, по 35 человек с каждой стороны уже пересекли границы, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Технические вопросы решались непросто, так как у половины из них не было документов. Так что теперь у освобожденных граждан имеется статус личного обязательства явиться к следователю в своем государстве, добавила Москалькова.

Ранее российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды беседовали по телефону об удерживаемых людях. Сообщалось и о переводе украинцев в изолятор "Лефортово", где содержались моряки – участники инцидента в Керченском проливе, для последующего обмена, передает "Интерфакс".