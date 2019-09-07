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7 сентября 201913:45

Овечкин: Кузнецов совершил ошибку и осознал это

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу кокаинового скандала, в котором был замешан Евгений Кузнецов. По мнению российского хоккеиста, в этом году у его партнера по команде все сложится хорошо.

"Евгений совершил ошибку и осознал это. Мы должны оставаться на его стороне и делать все, чтобы вернуть его в строй. После ошибок хочется мгновенной реабилитации, поэтому Кузнецов будет лучше. Он находится в отличной форме. В этом году у него все будет хорошо", – цитирует Овечкина Чемпионат.com.

Напомним, что ранее Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова на четыре года от соревнований из-за найденного в его допинг-пробе кокаина. Россиянин провалил тест во время последнего чемпионата мира, который прошел в Словакии. НХЛ не стала наказывать российского форварда.

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