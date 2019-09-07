Задержанный американец лишился жизни в здании городской мэрии. Видео

Полицейское управление города Вест-Вэлли-Сити, расположенного в штате Юта, обнародовала кадры фатального инцидента с участием собственных сотрудников, произошедшего 23 августа.

По версии правоохранителей, события развивались следующим образом. Патрульные задержали 31-летнего Майкла Чада Брейнхолта за вождение в состоянии опьянения. Кроме того, мужчина буянил и мешал работе коммерческого предприятия.

Брейнхолта доставили в одно из помещений департамента полиции, расположенное в здании городской мэрии. Планировалось, что там будет сделан тест на алкоголь.

В ходе общения со стражами порядка задержанный сообщил, что в его ботинке находится оружие. Он снял обувь и через несколько мгновений набросился на полицейских.

Следствие считает, что в какой-то момент Брейнхолт схватился за табельное оружие одного из патрульных, после чего правоохранитель открыл огонь.

Единственный выстрел оказался смертельным – раненый скончался.

Примечательно, что шеф полиции Вест-Вэлли-Сити в своем выступлении дал понять, что считает действия подчиненного оправданными, так как подозреваемый "крепко держал рукоятку пистолета", однако он так и не раскрыл сведения о том, было ли у Брейнхолта оружие, о наличии которого он заявлял незадолго до стрельбы.

Стрелявший патрульный находится в оплачиваемом административном отпуске. Специальная комиссия изучает все обстоятельства инцидента, после чего будет сделано заключение о правомерности применения оружия.