Кирилл Вышинский: я наполнен адреналином, во мне все бурлит

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву, у трапа его встречал главный редактор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и коллеги. Кадры в прямом эфире показал телеканал "Россия 24".

Вышинский заявил, что сейчас не думает о здоровье. "Сейчас я наполнен адреналином, во мне все бурлит", — сказал журналист.

Он выразил признательность и благодарность коллегам, которые подписали письмо в его защиту. Он напомнил, что было два экземпляра – один попал на стол к президенту Украины Владимиру Зеленскому, второй, в котором "в четыре раза больше подписей", Вышинский взял с собой.

"Я знаю, как вы за меня переживали, за это огромное спасибо", — сказал Вышинский, не сумев сдержать слезы.

Журналист рассказал, что когда он служил в армии, у них висел плакат с надписью: "Сила воина строем утроена". Эту фразу Вышинский вспомнил, когда увидел подписи под письмом и "почувствовал себя в греческой фаланге или в строю".

"Что есть люди, которые радеют за меня не потому что я Кирилл Вышинский, а потому что я журналист Кирилл Вышинский", который арестован", — подчеркнул он.

Дмитрий Киселев, в свою очередь, напомнил, что пресс-конференция Кирилла Вышинского состоится 8 сентября в МИА "Россия сегодня".