Песков, Москалькова и Зеленский прокомментировали обмен

Обмен между Россией и Украиной состоялся, российские граждане, включая главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, вернулись домой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он же пообещал предоставить списки участников обмена позже, передает РИА Новости.

О том, какой труд был вложен в трехлетнюю работу по взаимному освобождению, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24". И выразила надежду, что уголовно-процессуальная история завершится, и люди получат статус свободных граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал освобождение удерживаемых радостным событием. Он считает обмен началом реального диалога с Россией и прекращения конфликта на востоке Украины, передает ТАСС. По словам Зеленского, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены, передает "Интерфакс".

Сегодня днем в московском и киевском аэропортах почти одновременно приземлились самолеты, в которых летели участники обмена по формуле "35 на 35".