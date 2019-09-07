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7 сентября 201914:50 Мария Свешникова

Анна Голубкина - тайная любовь Родена

В Третьяковской галерее проходит выставка "Скульптор Анна Голубкина". Экспозиция подготовлена на основе исследований выставки Голубкиной "В пользу раненых", прошедшей в Музее изящных искусств имени императора Александра III зимой 1914–1915-го года.

Выставка идет давно. Но и закончится в январе: так что время посмотреть ее работы еще предостаточно.

Почему пишу о выставке только сейчас? Потому что, во-первых, не о выставке. Во-вторых, к моему стыду, сама узнала о ней не так давно. Что важнее в данном случае: 7 сентября — день смерти Анны Семеновны. Потому что рассказ этот не об искусстве. Почти не о нем.

О выставке я узнала от дальнего знакомого. Он написал пост, в котором меня зацепили слова — "Роден, трагическая судьба"... Стала читать. Анализировать. И внезапно погрузилась в мир удивительных совпадений. В этом мире мне повстречались Поль и Камилла Клодель, Огюст Роден, Роза Бёре и — Анна Голубкина. Рассказываю.

Лет 6 назад я писала диссертацию за одного католика-иностранца о французском драматурге и известнейшем религиозном писателе ХХ века Поле Клоделе. "Мой" католик выбрал его для диссертации не случайно: Клодель давно и официально признан представителем возрождения католицизма в современной Франции, поэтому красной нитью по работе проходила идея о необходимости канонизации писателя. Что неудивительно: Франции, как и всему христианскому миру, нужны современные святые.

Однако обстоятельства таковы, что этого события мы вряд ли скоро дождемся: под словом современный подразумевается, что о человеке (его жизни, поступках) сохранились многочисленные свидетельства. И оказалось, что в биографии Клоделя (даже после прихода к вере) немало событий, которые сложно увязать со святостью.

А когда я заканчивала диссертацию, в прокат вышел фильм "Камилла Клодель, 1915". О старшей о сестре Поля. Скульпторе. Я не питаю иллюзий о достоверности байопиков, зато фильм сподвиг узнать о ней чуть больше. Тогда-то впервые в глаза бросились слова "Роден и трагическая судьба".

Камилла Клодель была девушкой взбалмошной (чего не одобряли мать и сестра) и необычайно талантливой (что всячески поддерживал отец). В шесть лет Камилла поступила в Школу сестер христианского учения в Бар-ле-Дюке, а позже отец пригласил для Камиллы и Поля учителя Колена, с которым дети выучили латынь, орфографию и арифметику. Камилла и Поль были очень дружны в детстве, они вместе много читали: в домашней библиотеке находилась практически вся известная античная литература.

В поисках непрочитанного Камилла добралась до книг философа и религиозного критика Эрнеста Ренана, чья позиция невозможности познания объективной истины показалась ей близкой. Словом, неудивительно, что приехавшую в Париж мадемуазель Клодель мгновенно окрестили интеллектуалкой.

Но чуть позже.

Камилле исполнилось пятнадцать, когда ее впервые оценили как скульптора. К сожалению первые работы "Наполеон", "Бисмарк", "Давид и Голиаф" не сохранились (Камилла уничтожила большую часть своих работ), но доподлинно известно, что они понравились скульптору Альфреду Буше. А директор Национальной школы изящных искусств Поль Дюбуа-Пигаль увидев скульптуры, спросил, когда она брала уроки у Родена.

А ведь до их первой встречи остается всего два года, за которые Камилла как раз и перебралась в Париж. Пока она осматривается, пробует себя в традициях флорентийской школы. И создает в камне брата, назвав работу  "Поль Клодель в 13 лет".

Ей было 17, когда они встретились с Роденом. Ему — 41.

Встретились прозаично. Роден пришел в мастерскую, где работали несколько девушек. В том числе и Камилла. Не то, чтобы он интересовался их талантом, Роден только закончил "Еву": у него настал период переосмысления женского тела. Он стал приходить еще. Потом пригласил девушку-скульптора к себе в мастерскую: помощницей на крупные проекты. Как это часто бывает, работа сблизила мастера и ученицу. Того не заметив, Камилла влюбилась в Родена.

О романе узнали друзья, знакомые, родственники. Да и как не узнать. Отец был в растерянности. Брат был слишком мал, чтобы что-то решать, но вряд ли он был доволен ситуацией. Мать, судя по запискам Камиллы, "когда узнала, что я сплю с Роденом, запретила мне показываться в ее доме, утверждая, что страсть захватила мой ум и глубоко его поразила. Это ужасное, ранящее состояние — быть человеком, от которого отреклись".

Что хуже, как вскоре выяснилось, Роден не планировал хранить верность юной возлюбленной. Камилла внезапно узнает, что у ее первой и такой яркой любви давний и постоянный роман с женщиной, которая намного ее старше, ничего не смыслит в искусстве, работавшей самой обычной швеей. Однако они прожили вместе 20 лет, у них есть сын. И, что было крайне важно для Родена, "она всегда была готова на жертву ради меня, и оставалась такой всю свою жизнь".

Отношения Камиллы с Роденом (и Розой) длились 15 лет, пока она сама не разорвала выматывающую ее связь, напоследок обвинив Родена, что он украл ее творческие решения. Тогда-то она и уничтожила свои работы. Как стало понятно довольно быстро, Камилла навсегда порвала и с обычной жизнью: у нее обнаружилось нервно-психическое расстройство. Диагноз звучал как приговор — безумие. Болезни способствовала и потеря ребенка от любимого (впрочем, существует другая версия, что Камилла родила Родену от двух до четырех детей, которых тот отправил воспитываться в Лондон).

Несколько лет Камилла тихо жила в своей мастерской: финансово ее поддерживал отец. Спустя неделю после смерти отца, о чем Камилле никто не сообщил, в доме появился Поль и отвез родную сестру в психиатрическую больницу в Вилле-Эдварде. Довольно далеко от Парижа.

В больнице Камилла провела 30 лет. Методы лечения душевных болезней для женщин в начале ХХ века предполагались следующие: принудительное обрезание, содержание в яме со змеями или погружение в ледяную воду, трепанация, кровопускание и еще с десяток не менее изощренных пыток. Не удивительно, что Камилла писала письма брату, умоляя вернуть ее домой и уверяя, что совершенно здорова, что будет вести себя тихо и пристойно.

Поль отказывался. Ставший к этому моменту добропорядочным католиком и известным писателем, добропорядочным семьянином (но не оставив любовницу), он решил, что его сестре не место в том мире, где она может составить ему конкуренцию. А, возможно, догадывался, что конкуренции не будет — Камилла была духовно намного богаче брата. Не случайно, держал Поль ее именно в таком месте, где должны были сломать дух, уничтожить душу.

Судя по всему отдельное удовольствие Поль получал переписываясь с Огюстом Роденом до смерти скульптора в 1917-м году.

Кстати, за 9 месяцев до смерти, 29 января 1917го года Огюст обвенчался с Розой, с которой он прожил в общей сложности 53 года. Через две недели после свадьбы Роза умерла, не пережив воспаления легких. Великий скульптор ушел из жизни следом за швеей через девять месяцев.

История великой любви, жгучей зависти и низменных эмоций тем и закончилась. Но, как сегодня принято говорить, в истории просматривается еще один, "русский след".

В любимых у Родена были не только Камилла и Роза, но и Анна. Голубкина.

Дед Анны был сумевшим выкупить себя и семью крепостным из Рязанской губернии. Отец рано умер, и она все детство и юность помогала матери выжить. Получать образование было некогда, но читать Анна умела — дьячок обучил ее грамоте. Зимой, когда работы было меньше, девочка лепила глиняные фигурки. Их как-то заметил учитель рисования в крестьянской школе и стал уговаривать ее учиться.

Анна долго отказывалась — ей было страшно оставить мать одну на хозяйстве. И все же в 25 лет уехала в Москву. Позже перешла в Петербургскую Академию художеств .

В 1895-м году Голубкина решила продолжать образование в Париже. Ей исполнился 31 год. Там случилась несчастливая любовь с неким художником. Как результат — попытка самоубийства. Дважды. Анна сначала бросилась в Сену, потом попыталась отравиться. Художница Елизавета Кругликова срочно увезла ее в Москву, где Голубкина легла в психиатрическую клинику Корсакова. Заметим в скобках, что Камилле тоже исполнился 31 год. А ее роману с Роденом 12-13, и он (роман) только что пережил очередной период затяжной войны. К этому моменту всем было ясно, что он не бросит Розу. Истощенный бурными выяснением отношений с юной любовницей, он старался сторониться Камиллы. Все это, конечно, не означает наличие романа и с Анной...

Через два года Голубкина возвращается в Париж и "официально" становится ученицей Родена, с которым уже порвала Камилла: мастер сам предложил Анне учиться у него. Их отношения были плодотворными, но недолгими. Анна Голубкина уезжает в Россию, вдохновленная  собственным успехом: ее имя не сходило с уст поклонников искусства на весеннем салоне в Париже в 1899-м году. И дальше, вплоть до конца жизни за Анной Семеновной не было замечено ни одного романа. Свободное время она с удовольствием проводила в родном доме с племянниками.

Жизнь Голубкиной казалось бы сложилась иначе, чем у Камиллы Клодель. Богаче, плодотворнее. Однако в 1915-м году ее вновь поразило нервное расстройство...

Я рассказываю эту историю, смотрю на портреты трех женщин и вижу в них много общего. Самые тонкие черты лица у юной, балуемой отцом Камиллы. Но чуть старше и она приобретает те же резкие, рубленые черты, что не отменяет красивого профиля, настойчивого, прямого взгляда. Об Анне Голубкиной говорили, что "это была худощавая, высокая, быстрая в движениях девушка с одухотворенным, некрасивым и гениальным лицом". До нас дошли и слова Родена о Розе, сказанные им, когда они только познакомились и Огюст просил ее позировать ему: "У моей модели не было изящества городских женщин, но в ней ощущалась физическая сила и телесная крепость крестьянской девушки, у нее был живой, открытый, решительный и мужественный вид, который подчеркивает красоту женского тела".

Три похожие внешне и внутренне женщины были близко знакомы с Роденом. Каждая была готова отдать ему самое дорогое — сердце и душу. Ему хотелось забрать их тело и талант.

Впрочем, как знать, возможно, я все это придумала.

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