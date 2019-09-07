Феттель выиграл третью практику Гран-при Италии, Квят – десятый

На Гран-при Италии завершилась третья сессия свободных заездов 14-го этапа чемпионата "Формулы-1". Победу в ней одержал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, проехавший лучший круг за 1 минуту 20,294 секунды​​​.

Второе время показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, отставший от лидера на 0,032 секунды. В тройке лучших также оказался финский пилот Mercedes Вальттери Боттас (+0,109).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят расположился на десятом месте (+0,651), а его напарник француз Пьер Гасли оказался 13-м (+0,779).

7 сентября в 16:00 по московскому времени стартует квалификация Гран-при Италии. Основная гонка 14-го этапа "Формулы-1" пройдет 8 сентября.