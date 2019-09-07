После обмена Порошенко напомнил об "изнурительной борьбе с заклятым врагом"

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение освобожденных украинцев большим и радостным событием. Комментируя одновременное освобождение осужденных и заключенных в России и на Украине, Порошенко написал в своем Telegram-канале, этому событию искренне радуется не только вся страна, но и каждый украинец во всем мире.

Россия и Украина в конце августа начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.

К тем, кто причастен к освобождению граждан Украины, Порошенко причислил и себя и предостерег от расслабленности "в дальнейшей борьбе с заклятым и коварным врагом Украины", цитирует бывшего украинского президента РИА Новости.