Вышинский рассказал о мучении, удовольствии и дальнейших планах

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который в субботу, 7 сентября, прилетел в Москву вместе с другими россиянами, освобожденными украинской стороной, заявил, что готов вернуться в Киев для участия в очередном судебном заседании по его делу.

Выступая в эфире телеканала "Россия 24", Вышинский сообщил, что заседание назначено на 16 сентября, но дата может измениться, поэтому он должен уточнить информацию у адвоката. Журналист отметил, что намерен продолжать участвовать в судебных заседаниях. "Я хочу доказать свою невиновность, я хочу, чтобы суд это признал", — подчеркнул он.

Вышинский признался, что, находясь под стражей, меньше чем за год похудел на десять килограммов. "Тюрьма, конечно, неприятная вещь, но есть и положительные моменты", — сказал он. Журналист отметил серьезную роль ОБСЕ в его освобождении из-под ареста.

Вышинский заявил также, что собирается продолжать профессиональную деятельность, за год с лишним, проведенный в заключении, не утратил профессиональных навыков и надеется, что в работе ему поможет приобретенный опыт.

С Вышинским поговорила по телефону официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Позвонил Кирилл Вышинский. Благодарил Сергея Лаврова и МИД России", — написала она в своем Facebook. Захарова отметила, что голос у Кирилла счастливый.

Прилетев в Москву, Вышинский купил три букета роз: жене, матери и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Супруге он подарит букет из светло-розовых роз, а матери и Москальковой — бордовые розы, пишет РИА Новости.