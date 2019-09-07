Обмен стал возможен благодаря личным договоренностям президентов России и Украины

Взаимное освобождение граждан, задержанных на территории России и Украины, в российском МИДе назвали позитивным сигналом. За ним, заявляют в ведомстве, которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений.

Обмен стал возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины, отметили в ведомстве, и, в отличие от своих предшественников, администрация нового украинского лидера Владимира Зеленского "продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".

На Смоленской площади призывают оставить в прошлом привычку винить Россию во всех бедах Украины, добавляя: Россия как один из гарантов Минских соглашений готова и далее содействовать достижению согласия между сторонами внутриукраинского конфликта, но ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти, и для этого необходима политическая воля.

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи освобожденных украинцев на взлетно-посадочной полосе в Борисполе заявил: первый этап завершения войны в Донбассе выполнен, при этом и он сам, и президент России Владимир Путин "сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности". Слова украинского президента приводит "Интерфакс".

Зеленский надеется продвигаться к возвращению всех украинских пленных, разведению войск в Донбассе по всей территории, полное прекращение огня и прекращение войны. Он также выразил надежду, что в конечном итоге Украина "вернет не только людей, но и территории", передает ТАСС.