Камера запечатлела момент гибели девушки во время наводнения в Мексике

В Сети опубликованы страшные кадры с камеры наблюдения из мексиканского города Кульякан в штате Синалоа, где в минувший четверг, 5 сентября, во время наводнения погибла девушка.

Несколько человек боролись с мощным потоком, образовавшимся на городской улице после обильных осадков.

Судя по всему, девушка попыталась добраться до женщин, державшихся за машину, остановившуюся посреди затопленной проезжей части. В какой-то момент она изменила направление движения и через несколько секунд ее затянуло в коллектор, скрытый под водой.

Как сообщают местные СМИ, тело погибшей было обнаружено только на следующий день.