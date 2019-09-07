Путину подарили картину и дали дизайнерский совет

Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подарила президенту России Владимиру Путину и дала совет оформить дом приемов в русском стиле декоративной росписи в хохломском стиле. Прославленный тренер в субботу провела экскурсию для президента по новому дворцу художественной гимнастики, который летом открылся в Лужниках. В оформлении здания использовался и стиль под хохломскую роспись. Ирина Винер обратила внимание президента на панно со сказочным сюжетом и посоветовала оформить в таком стиле дом приемов. "Это искусство, которого нет ни у кого в мире", — отметила она и подарила главе государства картину, выполненную хохломскими мастерами.

Во время визита во дворец художественной гимнастики президент РФ и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели залы для занятий, побывали в интерактивном музее, где представлена история российской художественной гимнастики и видеоархив самых знаковых выступлений Галимы Шугуровой, Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой и Евгении Канаевой. Члены российской сборной по художественной гимнастике представили гостям отрывки из своей программы.

Путин пожелал гимнастам побед на предстоящем чемпионате мира и пообещал следить за их успехами.

Дворец художественной гимнастики открылся в июне 2019 года и стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Арена соответствует международным требованиям и может принимать соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира.