В самолете вместе с освобожденными летела кошка

Вместе с освобожденными россиянами в Москву прилетела кошка Машка, рассказал РИА Новости руководитель украинского портала агентства Кирилл Вышинский. Ее вывез из Бучанской тюрьмы заключенный по имени Алексей. Причем это вторая спасенная кошка, первая выехала в сумке человека, которого обменяли еще в 2017 году.

Теперь Машка будет жить в деревне у Алексея, добавил журналист.

Экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева подтвердила, что Алексею разрешили вывезти кошку, потому что она скрашивала его существование в течение нескольких тяжелых лет.

Работа по одновременному освобождение удерживаемых граждан началась в конце лета, российский лидер Владимир Путин сообщил на ВЭФ, что вопрос решится в ближайшее время.