Россиянин Шварцман победил в первой гонке седьмого этапа "Формулы-3" в Италии

В Италии завершилась первая гонка седьмого этапа серии "Формула-3". Ее победителем стал российский пилот команды Prema Роберт Шварцман. 19-летний россиянин, стартовав с восьмой позиции, сумел финишировать первым.

Второе место занял новозеландец Маркус Армстронг. В тройке лучших также оказался и индииец Джехана Дарувала. Оба гонщика являются партнерами россиянина по команде.

Шварцман упрочил лидерство в личном зачете чемпионата "Формулы-3", набрав 179 очков. Уж во второй гонке седьмого этапа в Италии он может досрочно оформить чемпионство.