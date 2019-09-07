Зеленский проиграл пари

Мэр украинского города Днепр (раньше назывался Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что выиграл пари у президента страны Владимира Зеленского.

Суть спора заключалась в следующем: в июле Зеленский заявил, что сам за рулем проедет на "КамАЗе", как президент России Владимир Путин по Крымскому мосту, по открытому после ремонта 14 сентября Новому мосту через Днепр. Если же к этому времени ремонт моста, начатый еще 9 марта 2017 года, не будет завершен, Филатов подаст в отставку. В субботу, 7 сентября, мэр объявил об окончании строительных работ.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр", — написал Филатов в своем Facebook.

Глава Днепра заверил, что никогда не держался за свое кресло и готов с ним расстаться хоть завтра, но не просто так, а, например, за аэропорт. "Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", — подчеркнул градоначальник.

На новом мосту Филатов установил кресло, которое символизирует властные полномочия, на что он и спорил с Зеленским. Мэр пригласил каждого днепрянина посидеть в "его кресле".