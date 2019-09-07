"Салават Юлаев" на выезде нанес поражение "Сибири"

Хоккеисты новосибирской "Сибири" на своей площадке принимали уфимский "Салават Юлаев" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда не сумели добиться победы, уступив гостям со счетом 1:3.

Дубль в составе победителей оформил Никита Сошников, забросивший шайбы на 12-й и 32-й минутах матча. Еще один гол записал на свой счет Тему Хартикайнен (40-я). У проигравших отличился Юусо Пуустинен (38-я).

Следующую игру уфимцы проведут дома 12 сентября против екатеринбургского "Автомобилиста", а "Сибирь" 10 сентября на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА.